Tempi e classifica della terza sessione di prove libere del GP d’Europa a Valencia. Best lap di Joahnn Zarco, Jack Miller preferisce restare fermo ai box.

La terza sessione di prove libere del GP d’Europa a Valencia inizia con le nuvole nel cielo e la pista bagnata, temperature dell’asfalto sui 18° C. La notizia del giorno è il ritorno in pista di Valentino Rossi dopo aver saltato il doppio round di Aragon: nella giornata di venerdì è stato sostituito dal 25enne texano Garrett Gerloff che non ha certo sfigurato all’esordio con una MotoGP. Nel box Yamaha mancheranno Maio Meregalli e altri quattro tecnici a causa del protocollo Dorna anti Coronavirus. Dopo la positività del telemetrista di Maverick Vinales, altri quattro uomini Yamaha sono costretti a mettersi in quarantena nonostante il tampone negativo.

In questa sessione di prove libere preferisce non scendere in pista Jack Miller, il più veloce nella giornata di ieri. “Non mi piacciono queste condizioni, questo è sicuro, ma allo stesso tempo sono abbastanza veloce – dice l’australiano a Sky Sport MotoGP -. Abbiamo deciso di non uscire per preservare le gomme nuove, a volte una gomma in più può fare la differenza. Abbiamo raggiunto un buon assetto e lavoreremo su questo. Si può sempre lavorare su alcuni aspetti, ma con la disponibilità di gomme che abbiamo meglio non fare danni. Non ha molto senso girare stamattina”.

A chiudere al comando le FP3 è Johann Zarco in 1’40″oo7 che anticipa Maverick Vinales di sette decimi. Terza la Honda di Taka Nakagami, con Pecco Bagnaia che si riaffaccia nelle zone alte di classifica con il 4° crono del mattino. Bene Valentino Rossi che conquista l’ottavo tempo ma dovrà passare per il Q1 insieme al collega di box Maverick Vinales.