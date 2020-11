MotoGP, Bastianini e Marini col team Esponsorama Ducati nel 2021

Ufficiale il passaggio di Enea Bastianini e Luca Marini nel team Esponsorama Avintia nel 2021. Entrambi saranno in MotoGP con delle Ducati.

Nel 2021 Enea Bastianini e Luca Marini correranno con il team Esponsorama Racing in MotoGP. Poco fa è stato dato l’annuncio ufficiale da parte della squadra spagnola, che corre con moto Ducati.

L’ingaggio di Bastianini da parte della casa di Borgo Panigale era stato annunciato da tempo, mentre quello di Marini è stato ufficializzato oggi. I due piloti italiani, attualmente impegnati in Moto2, faranno il proprio esordio nella top class del Motomondiale l’anno prossimo.

Bastianini e Marini sono ancora in corsa per il titolo nella categoria intermedia. Enea ha 7 punti di distanza dal leader Sam Lowes, mentre Luca ne ha 23. Mancano tre gare al termine del campionato ed entrambi possono puntare al Mondiale. Un buon biglietto da visita per il futuro approdo in MotoGP.

Queste le parole di Marini, che correrà contro il fratello Valentino Rossi nel 2021: “Andare in MotoGP è il sogno che ogni pilota ha fin da bambino. Avere questa grande opportunità e poterla condividere con lo Sky Racing Team VR46, Esponsorama Racing e Ducati è ancora più bello. In questi anni con il Team ho accumulato tanta esperienza, sono cresciuto e ho centrato i primi risultati importanti. Siamo in una fase cruciale della stagione, continueremo a lavorare sodo per raggiungere il massimo obiettivo prima di affrontare insieme questo grande passo“.

