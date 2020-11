Meteo e traffico in autostrada: incidente in A14, ritorna l’allerta nebbia

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 7 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni da Nord a Sud, ma nella notte ritorna la nebbia in Val Padana, Basilicata e tra Molise e Abruzzo. probabili piogge di breve durata sulle Alpi occidentali. Nuvole sparse sulla Calabria tirrenica. Le minime saranno comprese fra 8 e 13 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Domenica 8 novembre ancora rovesci transitori sulle Alpi piemontesi, cieli poco nuvolosi al Nord, con banchi di nebbia diurni sulle pianure venete. Cieli sereni sugli altri settori della Penisola, pur con qualche velatura sul basso Tirreno e la Sicilia. Le temperature massime si attesteranno fra 16 e 21 gradi. Nel tardo pomeriggio ritorna la nebbia sull’Emilia Romagna e le località dell’Appennino settentrionale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano in Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

All’altezza di Rimini sulla A14 Bologna-Taranto tra Rimini nord e Rimini sud, in direzione di Ancona, il traffico è bloccato con coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 124 che ha coinvolto un auto ribaltata in corsia di sorpasso.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 10/11/2020 verso G.R.A. per lavori in corso.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.