Traffico in autostrada, 6 novembre: rallentamenti sulla A1 BO/FI

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 6 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, pur con qualche addensamento in transito sulla zona appenninica. Leggermente più nuvoloso al Sud ma senza fenomeni, con addensamenti cumuliformi tra Basilicata e Calabria jonica. Le temperature massime resteranno stazionarie e comprese fra 16 e 21 gradi. Nel pomeriggio la situazione meteo resterà stabile, con possibilità di foschie sul Salento e qualche piovasco sul litorale abruzzese.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Situazione tranquilla in Lombardia, dove si segnala sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) la chiusura dell’uscita di Poasco fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 268 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Bivio A1-Variante e Calenzano per veicolo in avaria.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 121.6 – direzione: Pescara) l‘uscita di Cocullo è chiusa al traffico fino alle 22:00 del 09/11/2020 provenendo da Autostrada Roma-Teramo per lavori.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.