MotoGP Valencia, Prove Libere 2: tempi e classifica finale

Jack Miller si conferma il più veloce nella prima giornata di prove libere del GP di Valencia. Ottimo il passo di Franco Morbidelli, Maverick Vinales partirà dalla pit-lane.

La seconda sessione di prove libere sul circuito di Valencia prende il via in condizioni di asciutto con i tempi che iniziano ad abbassarsi rispetto al mattino. 20° C la temperatura dell’asfalto, in media con le precedenti edizioni sul circuito del Ricardo Tormo. Inizia bene il debuttante Garrett Gerloff che gira in 1’35″1 e pare abbia preso le giuste misure alla Yamaha YZR-M1 dopo la sessione del mattino. Il texano potrebbe chiudere qui la sua avventura in MotoGP, ammesso che il secondo tampone di Valentino Rossi dia esito negativo consentendogli di tornare in pista nelle FP3 di domani. Viceversa, sarà in pista fino alla gara di domenica.

Fuori dalla top-10 Danilo Petrucci che rimedia una caduta nelle fasi finali, mentre Andrea Dovizioso conquista l’accesso momentaneo al Q2. “Danilo è abbastanza contento ha buon grip al posteriore – ha detto Davide Tardozzi a Sky Sport MotoGP -. Dovizioso ha fatto un piccolo errore, ma non sembra sfiduciato. Siamo contenti. I ragazzi del team Pramac stanno facendo bene”.

Al termine del time attack nelle FP2 il best lap porta la firma di Jack Miller in 1’32″5 davanti all’Aprilia di Aleix Espargarò che segue con 92 millesimi di gap. Ottima prestazione di Franco Morbidelli che sale sul podio immaginario. A seguire Taka Nakagami, Pol Espargaro e Alex Rins, con i primi cinque raccolti in appena 4 decimi. 7° Brad Binderm con Dovizioso, Quartararo e Mir a chiudere la top-10. Maverick Vinales è costretto ad usare il sesto motore e quindi partirà dalla pit-lane.