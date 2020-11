L’Arabia Saudita sbarca nel calendario della F1 con un GP in notturna

Fissato a novembre 2021 il primo Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1, in notturna. Ma sale la protesta per i diritti umani

L’ultima novità nel calendario della Formula 1 2021 si chiama Arabia Saudita, che ospiterà un Gran Premio in notturna, attualmente in programma per il mese di novembre, sul circuito cittadino di Jeddah. Si tratterà della terza tappa mediorientale per il Mondiale a quattro ruote, dopo il Bahrein e Abu Dhabi.

“L’Arabia Saudita è una nazione che sta rapidamente diventando un punto di riferimento per lo sport e l’intrattenimento”, ha sottolineato il presidente della F1, Chase Carey, “grazie ai molti eventi importanti che vi si stanno svolgendo negli ultimi anni e siamo molto felici che la Formula 1 ci correrà dalla prossima stagione”.

🏁 It’s official 🏁 @F1 is coming to the streets of Jeddah in 2021 😍

Follow us to keep up to date on history being made at the first ever #SaudiArabianGP 🇸🇦 #HalaF1 #F1 pic.twitter.com/uqbkKcgRLh

— SaudiArabianGP (@SaudiArabianGP) November 5, 2020