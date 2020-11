Primo assaggio di F1 per un giovane talento giapponese (FOTOGALLERY)

Il giovane giapponese Yuki Tsunoda ha compiuto ieri il suo primo test con una vettura di Formula 1 ad Imola

Ha fatto ieri il suo debutto assoluto al volante di una monoposto di Formula 1 Yuki Tsunoda, pilota giapponese attualmente impegnato in Formula 2 e membro del vivaio Red Bull. Il nipponico è sceso in pista ad Imola su una Toro Rosso del 2018 (dipinta con gli attuali colori della Alpha Tauri), completando in tutto 72 giri, ovvero oltre i 300 km necessari per ottenere una superlicenza della Federazione internazionale dell’automobile.

Grazie a questo test, dunque, Tsunoda potrà prendere eventualmente parte alle prove libere del venerdì già in questa stagione. Ma, soprattutto, è disponibile per la promozione a pilota titolare della Alpha Tauri, a fianco del già riconfermato Pierre Gasly: un ruolo per il quale rimane tra i candidati.

Yuki Tsunoda riflette sul suo primo test in F1

Il team principal Franz Tost si è detto colpito dalla velocità, dalla costanza di rendimento e dalle indicazioni tecniche fornite dal giovane del Sol Levante: “Yuki ha immediatamente familiarizzato con la vettura”, ha spiegato. “Ha dato indicazioni tecniche valide sul comportamento della macchina, in linea con quelle che ci aspettavamo. E, nell’ultima uscita, ha svolto una simulazione di gara ed è stato molto costante: segno chiaro che aveva tutto sotto controllo”.

Il diretto interessato, che ha avuto l’occasione di sperimentare condizioni sia di asciutto che di bagnato, nonché simulazioni di gara e di qualifica, ha ammesso di essere rimasto sbalordito dalle prestazioni della macchina e anche dall’impegno fisico che richiede.

“L’ho trovata più facile da guidare, ma più dura fisicamente”, ha spiegato, “specialmente in frenata. Ho un collo abbastanza forte, ma dovrò allenarmi ancora prima della prossima sessione, per prepararmi meglio alla Formula 1“.