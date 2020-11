Traffico in autostrada, 5 novembre: incidente in A4, residua nebbia al Nordovest

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 4 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Residui banchi di nebbia tra Piemonte e Lombardia in progressivo diradamento. Sarà una giornata di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutte le regioni. Addensamenti cumuliformi lungo l’arco appenninico e il medio-basso Adriatico, con qualche possibile piovasco sull’Appennino centrale, tra Umbria e Abruzzo. Le temperature massime oscilleranno fra 17 e 21 gradi. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche sul litorale tirrenico e le Isole, ma senza fenomeni degni di nota.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Torino) code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Sesto San Giovanni. Coda di 6 km tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Bivio A4/Tangenziale Nord MI per incidente. In A8 Milano-Varese (Km 41.9 – direzione: Varese) coda su Gazzada provenendo da Milano verso Buguggiate.

A Nord di Firenze sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 4.2 – direzione: Pisa) traffico a rilento tra Firenze Peretola e Firenze Ovest.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 1 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 2 – direzione: Napoli) coda tra San Giovanni e Napoli Porto per incidente. Divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.