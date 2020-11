MotoGP, indagine sui motori Yamaha: la possibile sanzione

Yamaha rischia grosso per irregolarità al motore delle M1 in occasione del GP Spagna 2020 a Jerez. La classifica MotoGP potrebbe cambiare.

Il paddock MotoGP è in fermento in questo weekend a Valencia. Non solo perché c’è la lotta per il titolo che entra sempre più nel vivo, ma anche per via di un’investigazione che riguarda la Yamaha.

Come rivelato da autorevoli fonti come La Gazzetta dello Sport e Motorsport.com, nel mirino della FIM ci sono i motori utilizzati nel Gran Premio di Spagna 2020. Nel primo appuntamento del campionato a Jerez sui propulsori delle M1 sarebbero state utilizzate valvole diverse da quelle montate al momento della punzonatura effettuata prima dell’inizio della stagione.

Il tema era già emerso mesi fa e in queste ore, in seguito ad approfondite analisi, sono giunte conferme. Il dipartimento tecnico della FIM sta continuando ad effettuare controlli dettagliati per avere un quadro completo di quanto successo a Jerez. Dalla Yamaha non sono giunti commenti e anche i piloti hanno evitato di proferire parola sullo spinoso argomento.

Se al termine degli esami venissero confermate irregolarità inerenti le valvole dei motori Yamaha nel GP di Spagna, i risultati ottenuti dai piloti in sella alla M1 nella prima gara del campionato MotoGP 2020 potrebbero essere cancellati.

Quella corsa fu vinta da Fabio Quartararo davanti al collega di marca Maverick Vinales. Quinta posizione per Franco Morbidelli, mentre Valentino Rossi fu costretto al ritiro per un guasto tecnico della sua moto. Per i primi tre perdere i punti conquistati quella domenica (rispettivamente 25, 20 e 11) sarebbe un brutto colpo nella classifica mondiale MotoGP. Le loro speranze di vincere il titolo diminuirebbero di molto.

Il podio di Jerez verrebbe ridisegnato con Andrea Dovizioso (Ducati) 1°, Jack Miller (Ducati Pramac) 2° e Pol Espargaro (Ktm) 3°. Si attendono novità importanti nelle prossime ore.