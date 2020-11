Meteo e traffico in autostrada: incidente in A9, ritorna il sole

By

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 5 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi soprattutto lungo la costa adriatica e la fascia appenninica, con possibili brevi piovaschi sulle valli piemontesi e sul litorale marchigiano, ma si tratta di fenomeni passeggeri e in rapido assorbimento. Cieli sereni sugli altri settori della Penisola, con minime che saranno comprese fra 10 e 15 gradi.

Venerdì 6 novembre tempo soleggiato al Nord, poco nuvoloso al Centro-Sud, con qualche addensamento stratificato sulle località appenniniche meridionali, ma senza fenomeni. Le massime resteranno stabili e comprese tra 15 e 20 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nel Comasco sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) traffico rallentato tra Ponte Chiasso e Chiasso Uscita Merci per operazioni doganali. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.05 – direzione: Svizzera) coda di 2 km tra Como Grandate e Como Monte Olimpino per incidente. Alle porte di Milano sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

A Firenze Nord in A1 Bologna-Firenze (Km 267 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria.

All’altezza di Ancona sulla A14 Bologna-Pescara si segnala vento forte tra Ancona Nord e Loreto. Alle porte della Capitale in A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 10/11/2020 verso G.R.A. per lavori.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.