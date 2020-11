Zagato Iso Rivolta GTZ, consegnato il primo modello da 660 CV

La prima bellissima Zagato Iso Rivolta GTZ è stata consegnata consentendoci di dare uno sguardo più approfondito a questa meraviglia

La Zagato Iso Rivolta GTZ ha debuttato all’inizio di agosto, anche se l’azienda non ha fornito uno sguardo dettagliato sulla vettura né tutte le sue specifiche.

Abbiamo invece visto un coupé dal design straordinario che trae ispirazione dall’iconica Iso AC/3. L’azienda ha detto che avrebbe avuto un propulsore di origine Corvette, ma senza dare i numeri sulla potenza effettiva. Ora, l’azienda ha annunciato che le consegne sono iniziate fornendo qualche dettaglio in più sul modello.

Il motore della Corvette che la vettura utilizza è un V8 LT4 da 6,2 litri sovralimentato. Produce 660 cavalli e 881 Newton-metri di coppia. L’azienda dice che l’auto può raggiungere i 100 chilometri all’ora in 3,7 secondi con una velocità massima di 315 km/h. Il suo predecessore utilizzava anche un motore di derivazione Chevrolet per la potenza, vincendo la sua classe alla 24 Ore di Le Mans nel 1964 e 1965.

Il peso è tenuto sotto controllo grazie all’uso della fibra di carbonio per la carrozzeria. La Iso AC/3 su cui si basa è la versione da corsa della Zagato Grifo. Un piccolo scorcio dell’interno mette in mostra i sedili fortemente rinforzati, la console centrale e il montante della portiera; tuttavia, non si vede il quadro strumenti o il sedile del guidatore, anche se l’interno ha un bell’aspetto.

Zagato sta costruendo solo 19 esemplari della GTZ con nove già ordinati. La prima si dirige verso Lucerna, in Svizzera. La GTZ è un bel ritorno alla forma dopo che la Zagato Vision GT, realizzata per il videogioco Gran Turismo, ha introdotto una nuova generazione della Iso Rivolta. Una cosa che ancora non sappiamo è il prezzo dell’auto, anche se, considerando la carrozzeria in fibra di carbonio, il potente propulsore e la produzione limitata, non ci aspettiamo che sia a buon mercato.