Volkswagen ID.3 vs Golf GTI: motore elettrico o a combustione? – VIDEO

Una gara d’accelerazione tra una Volkswagen ID.3 e una Golf GTI; due motori completamenti diversi a confronto

Per Volkswagen, come per alcune altre case automobilistiche, è solo l’inizio di “fuori con il vecchio e dentro con il nuovo”. Dopo molti anni di lavoro per la creazione della sua linea di auto elettriche, VW ha presentato ufficialmente alcuni modelli e ne ha lanciato il primo.

Si tratta dell’auto elettrica compatta ID.3, che non sarà disponibile negli Stati Uniti, ma forse alla fine la casa automobilistica tedesca riconsidererà questa decisione. L’altro è l’ID.4, che è un piccolo SUV crossover. In ogni caso, l’ID.3 è molto simile alla Volkswagen Golf per molti aspetti, ma molto diverso in altri.

Sia l’ID.3 che la Golf sono due utilitarie compatte di forma e dimensioni simili, anche se l’ID.3 sfrutta molto meglio lo spazio dell’abitacolo, conferendogli dimensioni interne più in linea con la più grande VW Passat. Tuttavia, mentre la Golf è alimentata da combustibili fossili, l’ID.3 è completamente elettrica.

La Golf ha un buon rendimento complessivo, anche nella sua configurazione di base. Anche se, se si vuole una Golf che spicchi davvero, il modello GTI è scelta da fare. Volkswagen ha già chiarito che il suo ID.3 e l’ID.4 non sono progettati per competere con la Tesla Model 3 e Model Y nel reparto prestazioni. Al contrario, sono più focalizzati sul comfort e sulla praticità. Tuttavia, non importa quale auto elettrica scegliate, potrete godere della coppia istantanea e dell’accelerazione fluida che deriva da un propulsore completamente elettrico.

Nel video in calce potrete vedere le differenze dei due motori in una gara d’accelerazione piuttosto esplicativa: