Traffico in autostrada, 4 novembre: incidenti in A14 e A1

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 4 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo variabile con cieli da poco a molto nuvolosi al Nord, con piogge sparse concentrate sul Nordovest e l’Appennino toscano. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud, con addensamenti cumuliformi lungo la fascia appenninica. Dal pomeriggio fenomeni in assorbimento, con possibili piovaschi sull’arco alpino centrale. Temperature massime stabili e comprese tra 15 e 20 gradi. Rientra l’allerta nebbia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano Nord traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 128 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano. In A9 Lainate-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci per operazioni doganali.

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno (Km 22.55 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori in corso. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova.

Tra Imola e Forlì sulla A14 Bologna-Ancona (Km 63.9 – direzione: Taranto) coda di 1 km tra Bivio A14/Diramazione Ravenna e Faenza per incidente.

In Umbria sulla A1 Milano-Napoli, tra Fabro ed Orvieto verso Roma, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra un camion ed una cisterna, avvenuto all’altezza del km 449. Si segnalano 6 km di coda all’interno del tratto chiuso.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Nelle Marche sulla A14 Ancona-Pescara (Km 360.8 – direzione: Ancona) coda di 2 km tra Pescara Nord e Pineto per Veicolo in fiamme.