Opel elettrica prende fuoco nel cuore della notte – VIDEO

Un video proveniente dalla Germania dove una Opel Ampera-e ha preso fuoco nel cuore della notte mentre si trovava sotto carica



Ecco uno dei più interessanti video di incendi di auto elettriche che abbiamo visto finora, condiviso da Emergency-Report.de di Langenfeld, Germania, registrato il 1° novembre 2020.

Secondo il rapporto, una Opel Ampera-e collegata al punto di ricarica a corrente alternata (e probabilmente in carica) ha preso fuoco nel cuore della notte.

I vigili del fuoco di Langenfeld sono arrivati intorno all’1 del mattino e hanno visto l’Ampera-e in fiamme. Hanno cercato di spegnerla con l’acqua, concentrandosi nella zona anteriore (dove nelle auto convenzionali di solito c’è un motore), ma come gli appassionati di auto elettriche sanno, non è stata una grande idea dirigere l’acqua lì. La cosa più importante è raffreddare la batteria.

Poco dopo si è verificata un’esplosione di fiamme nella parte posteriore e possiamo vedere il fuoco della batteria prendere piede. Ci sono voluti molto tempo e acqua per spegnere il fuoco.

È interessante notare che, nonostante tutto, l’alimentazione ausiliaria a 12 V sembra essere intatta, dato che lo schermo del cruscotto era ancora attivo e funzionante.

Per non rischiare un secondo incendio o altri problemi, i vigili del fuoco hanno deciso di sollevare la macchina e di metterla in una scatola d’acciaio, riempita con 5.000 litri d’acqua. L’immersione in acqua sembra essere la soluzione definitiva.

La missione si è conclusa verso le 6 del mattino, quindi sono state ben cinque ore di lavoro sul posto. La causa dell’incendio non è stata segnalata.