Meteo e traffico in autostrada: incidente in A1 tra mezzi pesanti, 10 km di coda

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 3 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile ma con cieli nuvolosi da Nord a Sud, in particolare lungo le zone montane e sul litorale adriatico. Nella notte si prevedono brevi piogge in Abruzzo. Le temperature minime si registreranno tra 10 e 15 gradi.

Giovedì 5 novembre la situazione resta pressoché immutata, con cieli da poco a molto nuvolosi su quasi tutti i settori della Penisola. Addensamenti cumuliformi sulla catena appenninica, con fenomeni di breve durata tra Umbria e Abruzzo. Possibili piovaschi anche sul Salento. Le massime resteranno stabili e comprese fra 16 e 21 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia traffico rallentato tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 20 – direzione: Genova Voltri) code a tratti tra Ovada e Masone per lavori. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia

rallentamenti causa pioggia tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Celle Ligure.

Alle porte di Firenze sulla A1 Milano-Napoli, tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra tre mezzi pesanti, avvenuto al km 312 e 600. Si segnalano 10 km di coda all’interno del tratto chiuso. In A11 Firenze-Pisa nord (Km 33 – direzione: Firenze) rallentamenti tra Montecatini Terme e Pistoia per incidente.

All’altezza della Capitale da segnalare che sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 10/11/2020 verso G.R.A. per lavori in corso.

In Campania ricordiamo che sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) persiste il divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 07:00 del 31/01/2021.