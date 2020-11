La Ferrari non vince per un motivo, ma non è tecnico

L’ex ingegnere della Mercedes Costa spiega il motivo del dominio del team tedesco e di fatto rivela il punto debole della Ferrari.

Ancora a caldo, nel bel mezzo dei festeggiamenti per il settimo titolo costruttori appena conquistato ad Imola il boss Mercedes Wolff aveva sentito l’esigenza di nominare e ringraziare l’ex direttore tecnico Aldo Costa eleggendolo a figura fondamentale per i successi a catena ottenuti dal 2014 in avanti. L’ingegnere parmense, colto di sorpresa per la citazione, ha confermato l’episodio raccontato in diretta a Sky Italia dal dirigente austriaco a proposito del progetto ambizioso che aveva da subito stabilito al suo ingresso in scuderia nel 2011, ovvero quello di vincere a ripetizione come poi effettivamente è accaduto, evitando di accontentarsi del primo raggio di sole. “La mia non voleva essere una sbruffonata”, ha tenuto a precisare a La Gazzetta dello Sport l’attuale chief technical officer in Dallara.

“Il fatto che Toto abbia ricordato quell’episodio è la conferma dell’atmosfera che c’è nel team, dei valori che abbiamo costruito”, ha affermato lanciando una chiara frecciata alla Ferrari che storicamente sembra non riuscire a stare senza lotte interne. A Brackley, a quanto pare, infatti, ci sarebbe un clima di unità e di non colpevolizzazione, che permette a chi ci lavora di esprimersi liberamente e di sbagliare senza venir additato, e soprattutto non sarebbe presente la politica.

Definendo poi lo spirito sinergico che si respira nella squadra delle Frecce, “una questione culturale”, il 59enne ha evidenziato l’importanza di tale elemento senza il quale non sarebbe stato possibile raccogliere nulla. In soldoni l’italiano ha fatto comprendere chiaramente come finché alla Rossa ci si continuerà a tendere imboscate, ci saranno divisioni e mugugni, la scuderia non sarà in grado di tornare ai vertici. Giusto per fare un esempio che non riguarda il motorsport, ma che rafforza la tesi di Costa, che a Maranello ha costruito la sua carriera, un noto calciatore, al suo arrivo all’Inter nel 2006 notò la presenza di gruppetti, nocivi a suo dire per il conseguimento di qualsiasi target. E aveva ragione. Grazie alla coesione in seguito acquisita, dopo 17 anni il club milanese riuscì a vincere il titolo italiano, sul campo.

Chiara Rainis