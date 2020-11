Il Fan Club di Marc Marquez fa un regalo ai tesserati

Stagione sfortunata per Marc Marquez dopo l’infortunio di Jerez. Per i tifosi arriva una piccola sorpresa: tessera rinnovata gratuitamente per il 2021.

Marc Marquez ha disputato una sola gara in questa stagione, nel round d’esordio a Jerez de la Frontera, dove ha riportato la frattura all’omero. Operato a Barcellona ha provato a rientrare il week-end successivo, ma l’azzardo gli è costato caro, tanto da rendere necessaria un secondo intervento chirurgico. E da allora non è più tornato in un paddock se non per visitare la sua squadra nel giovedì del Montmelò. Salvo grandi sorprese non tornerà in pista per quest’anno, probabile che debba ricorrere ancora una volta alle mani di un chirurgo.

In questa stagione inedita, contrassegnata indelebilmente anche dalla pandemia di Covid-19, i fan non hanno potuto occupare le tribune degli autodromi (ad eccezione di Misano e Le Mans) e i membri del Marc Marquez 93 Fan Club non hanno potuto festeggiare il loro beniamino. Per questo motivo il fan club della Formica Atomica, guidato dallo zio del pilota Ramon Márquez, ha deciso di rinnovare automaticamente e gratuitamente l’abbonamento al Fan Club Marc Márquez 93 per il 2021 e i nuovi membri avranno un nuovo pacchetto di benvenuto.

Questa la dichiarazione del Fan Club MM93: “A causa della pandemia COVID-19, quest’anno non abbiamo potuto godere di alcuni vantaggi di essere membri del Fan Club. Per questo motivo abbiamo deciso quanto segue: yutti i membri di questo 2020 rinnoveranno automaticamente il loro abbonamento per il 2021 gratuitamente. Tutti i fan che non sono membri e vogliono far parte del FanClub per il 2021, riceveranno in regalo il Welcome Pack: T-shirt Fanclub 10 anni + Cappellino + Pin # 10tutto93 + Tessera membri 2021″.