Bentley Continental GT Vs Porsche 911 GT3: risultato a sorpresa! – VIDEO

Una gara del genere non accade spesso. Mettetevi comodi e godetevi questa gara tra una Bentley Continental GT e una Porsche 911 GT3

Probabilmente non vedrete mai nessuna di queste due auto su una striscia di partenza. Ognuna di loro è certamente capace di un’eccezionale accelerazione e velocità in rettilineo, ma una Porsche 911 GT3 della generazione precedente è stata progettata per affrontare prima di tutto le curve. E una Bentley Continental GT è, beh, una Bentley. È progettata per essere un condominio di lusso ad alta velocità che mantiene gli occupanti coccolati e isolati dal mondo esterno.

Tuttavia, in realtà hanno alcune cose in comune. Entrambe sono tecnicamente auto GT a due porte, anche se ammettiamo che la 911 in assetto GT3 non è una vera e propria cruiser over-the-road a lunga percorrenza. Questo compito spetta alla 911 Carrera o alla 911 Turbo, soprattutto perché la GT3 non ha un sedile posteriore. Ma fa la differenza in termini di peso, con la Porsche che punta la bilancia a soli 1.440 chilogrammi. Nel frattempo, la Bentley, con i suoi interni completamente insonorizzati – per non parlare del suo sistema di trazione integrale – contribuisce al suo peso di quasi 2.244 chilogrammi.

Questo spiegherebbe perché tutte le gare di accelerazione in questo nuovo video di Carwow sono combattute, nonostante la Bentley abbia un significativo vantaggio in termini di potenza. In particolare, la Continental GT è dotata di un W12 biturbo da 6,0 litri e 635 cavalli e di una coppia sufficiente per trainare una portaerei. La 911 GT3 non è una certamente una lumaca, ma con solo 500 CV naturalmente aspirati dal suo motore a sei cilindri piatti, è la sfavorita in questa competizione. O almeno, dovrebbe esserlo.

Questo video consiste di quattro gare. Si apre con una partenza da fermo, e il tutto si conclude con una prova di frenata.

Alla fine di tutto questo, ogni vettura rivendica vittorie e sconfitte, ma ogni gara è sempre stata testa a testa. Ma chi sarà il vero vincitore assoluto? Prendete i popcorn e andate a vedere il video per scoprirlo: