Traffico in autostrada, 3 novembre: bisarca in fiamme sulla A1 MI/NA

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 3 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi sul Nordovest e l’Emilia Romagna, con possibili brevi rovesci su Val d’Aosta e Liguria. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con velature in transito lungo la fascia appenninica. Le temperature massime restano stazionarie e saranno comprese fra 15 e 20 gradi. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord e lungo il litorale tirrenico, con precipitazioni sparse sulla Liguria e lungo l’arco alpino.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A8 Milano-Varese (Km 37 – direzione: Varese) coda di 3 km tra Cavaria e Castronno per veicolo in avaria. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) traffico a rilento tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci per operazioni doganali.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova. In A12 Genova-Livorno (Km 20.2 – direzione: Rosignano) coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori.

All’altezza di Ferrara sulla A13 Bologna-Padova (Km 24 – direzione: Padova) coda tra Altedo e Ferrara sud per veicolo in avaria. Alle porte di Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Bologna (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda di 3 km tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A1 Milano-Napoli per veicolo in avaria. In A1 Milano-Napoli, tra il raccordo di Bologna Casalecchio e Modena Sud in direzione di Milano, si registrano 5 km di coda in aumento per una bisarca carica di auto che aveva preso fuoco al km 184.

Alle porte di Milano sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) traffico a rilento tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.