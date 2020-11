Marko rivela il vero perché della bocciatura di Gasly

Anche nel 2021 Gasly correrà per l’Alpha Tauri malgrado la vittoria di Monza. Marko spiega perché non lo ha promosso.

Resta curioso e anomalo il caso di Pierre Gasly che nonostante sia maturato in maniera costante e si sia comportato meglio di Alex Albon, non è stato considerato dalla Red Bull per il 2021. Se all’indomani del successo di Monza il francese sperava nella chiamata di Helmut Marko, è rimasto deluso e la scorsa settimana ha dovuto ingoiare l’ennesima pillola amara della conferma in Alpha Tauri. Certo, meglio dentro che fuori dalla F1, ma le attese non erano quelle e il #10 non ha mai nascosto il proprio disappunto per l’indifferenza suscitata. Dal canto suo il talent scout austriaco si difende e motiva questo quasi accanimento come l’esigenza di far crescere la scuderia con base a Faenza. Obiettivo raggiungibile soltanto se dotati di un piloti capace.

“Non ho niente contro di lui”, ha detto il 77enne ad F1i.com. “Sta guidando alla perfezione e noi abbiamo bisogno del suo contributo per far avanzare al team”. Un modo diplomatico per indorare una pillola per molti incomprensibile. Chi segue il Circus da tempo sa bene come il cacciatore di talenti abbia spesso espresso perplessità circa le qualità del driver di Rouen che oggi rischia di bruciarsi.

“Dopo la vittoria in Italia e le sue altre performance eccellenti le vendite del nostro marchio d’abbigliamento (ndr. Alpha Tauri) hanno avuto un’impennata”, ha proseguito nella spiegazione, esaltando la figura del 24enne quasi fosse un totem imprescindibile. Sarà, ma la sensazione sembra essere diversa e sicuramente più in linea con quella meno positiva che sta provando il francese, confuso e deluso per quello che sarebbe proprio il colmo se una scuderia che ha sempre e solo preso in considerazione membri del suo vivaio piuttosto che aiutarlo andasse a prendersi, come si vocifera, il pensionato Nico Hulkenberg.

Chiara Rainis