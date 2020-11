Leclerc: “Con gli aggiornamenti speriamo di poter combattere nel 2021”

Charles Leclerc è fiducioso per il futuro. Il driver monegasco spera di poter lottare per qualcosa d’importante nel 2021.

Charles Leclerc sta cercando di estrapolare il meglio da una Ferrari che al momento non è ancora in grado di lottare per le prime posizioni. Negli ultimi GP il monegasco e la vettura di Maranello sono cresciute ritornando quantomeno in lotta per un piazzamento a punti.

Come riportato da “Marca”, il driver della Ferrari ha così commentato il momento che sta vivendo con la Rossa: “La cosa positiva negli ultimi 3-4 weekend è che abbiamo sempre fatto dei piccoli passi nella direzione giusta. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo analizzato e siamo migliorati in gara. Vedere questi progressi e il modo in cui analizziamo e risolviamo i problemi è un buon segno per il futuro”.

Leclerc: “Eravamo preoccupati per il passo gara con le soft”

Leclerc ha poi continuato: “Naturalmente dobbiamo continuare così, c’è ancora tanta strada da fare. Useremo tutti i gettoni per migliorare l’aerodinamica, speriamo che gli aggiornamenti che faremo per il prossimo anno siano sufficienti per combattere”.

Infine il monegasco ha così concluso: “Se prima della gara mi avessero detto che avrei chiuso al 5° posto ne sarei stato felice. Eravamo piuttosto preoccupati per il nostro ritmo con le soft, soprattutto a inizio gara, ma alla fine è stato meglio di quanto ci aspettassimo perché penso che fossimo un po’ più veloci rispetto a Ricciardo, quindi abbiamo gestito bene tutto”.

Antonio Russo