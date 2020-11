Jeep Gladiator Top Dog Concept by Mopar per gli amanti dell’ offroad

Jeep Gladiator Top Dog Concept è una offroad realizzata da Mopar e pensata per gli amanti della vita offroad in piena libertà.

Il team americano Mopar ha messo le man su una Jeep Gladiator trasformandola in un bizzarro concept battezzato con il nome di Jeep Gladiator Top Dog Concept. Presentato durante l’edizione virtuale del SEMA Show, in programma dal 2 al 6 novembre 2020,

è dedicato agli appassionati di mountain bike per avventure off-road estreme.

Grazie ad un set esclusivo di Jeep® Performance Parts (JPP) e accessori custom, il team Mopar ha dato vita ad un autentico “monster” offroad, realizzato per chi ama la libertà di guida all’aria aperta: “Jeep Gladiator Top Dog Concept incorpora una ventina di Jeep Performance Parts, tutti studiati per consentire agli amanti di mountain bike di arrivare assolutamente ovunque,” ha dichiarato Mark Bosanac, Head of Mopar Service, Parts and Customer Care, FCA – Nord America. “Sull’intera gamma Jeep offriamo oltre 500 ricambi e accessori di qualità garantita, supportati direttamente dal produttore.”

Il Top Dog Concept vede lievitare la capacità di carico del pick-up Jeep eliminando il cargo box standard e sostituendolo con uno speciale sistema PCOR sul cassone. Sul lato conducente, il sistema di carico vanta un frigorifero alimentato a batteria e una macchina cuoci hot-dog elettrica. Per accrescere le sue capacità da fuoristrada conta anche un kit di rialzo da due pollici JPP con ammortizzatori FOX per aumentare l’altezza da terra, a cui si aggiungono i cerchi in alluminio da 17”. Inoltre sono montati gli esclusivi passaruota in acciaio “high-top” che elargiscono un’altezza maggiore su tutti e quattro gli angoli.

Jeep Gladiator Top Dog Concept ha un cuore pulsante V6 Pentastar da 3,6 litri con 285 CV e 260 ft-lb di coppia abbinato al cambio automatico TorqueFlite a otto rapporti. Una coppia di luci a LED JPP da 5 pollici installate alla base dei montanti anteriori contribuisce ad illuminare il tracciato in off-road. Nell’abitacolo, il tema cromatico degli esterni in blu K-9 e nero viene ripreso dal quadro strumenti, realizzato in tinta con la carrozzeria.