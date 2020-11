Cupra Ateca Limited Edition 2.0: il SUV a metano più potente sul mercato

Cupra Ateca Limited Edition 2.0 è il prototipo di SUV a gas naturale più potente sul mercato. Esposta per la prima volta a Oil&nonoil, Verona, dal 21 al 23 ottobre.

Ecomotive Solutions e Autogas Italia, gruppo Holdim, hanno realizzato un prototipo che può essere considerato il SUV a gas naturale più potente sul mercato. Si tratta di una Cupra Ateca Limited Edition 2.0 TSI 4Drive DSG che, grazie ad un intervento aftermarket, è stata convertita per la doppia alimentazione benzina – CNG (gas naturale compresso).

La vettura di serie ha una potenza di 300 CV, ma con opportune modifiche ha visto la capacità di erogazione aumentare fino a 400 CV, capace di fondere rispetto per l’ambiente e performance. “Si tratta di un intervento in pieno stile racing dal punto di vista meccanico ed elettronico – spiegano i tecnici di Ecomotive Solutions e Autogas Italia – volto a sfruttare al massimo le potenzialità del gas naturale ed esaltarlo come combustibile primario, non da ‘comprimario’ o in parallelo ad altre alimentazioni, ma come vero e proprio attore protagonista.”

Una vettura unica nel suo genere che ha richiesto competenze altamente specializzare e componentistiche applicate di livello automotive OEM, ma di caratteristiche ‘hypercar’. A dimostrazione che l’alimentazione a metano non comporta rinunce a livello di prestazioni. L’intervento sull’Ateca rendono la vettura incredibilmente veloce nell’accelerazione, con valori di consumo e costi di esercizio paragonabili a una comune city car. La conversione da un carburante all’altro può essere gestita attraverso un sistema elettronico oppure manualmente dal conducente tramite un selettore posto sul cruscotto che indica anche il livello di metano presente nei serbatoi.

Sulla vettura sono stati installati tre serbatoi leggeri da 30 lt ciascuno, collocati sul piano di carico e ricoperti con pianale, per avere a disposizione un vano libero da sporgenze e mantenere un volume di carico con variazioni contenute rispetto al volume originale. La Cupra Ateca Limited Edition 2.0 trasformata a metano è stata esposta per la prima volta a Oil&nonoil, Verona, dal 21 al 23 ottobre.