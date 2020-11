Gran gesto di Vettel: i meccanici sbagliano, ma lui li ringrazia così (VIDEO)

Nonostante l’errore dei suoi meccanici al pit stop, Sebastian Vettel li ha ringraziati a fine gara, dimostrando grande classe e dignità

Un gesto letteralmente da applausi quello che Sebastian Vettel ha compiuto subito dopo aver tagliato il traguardo del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Imola. L’ennesima gara da dimenticare di questa sua stagione sfortunata, conclusa al dodicesimo posto.

Ma, stavolta, non per errori suoi, bensì dei suoi meccanici: un problema al montaggio della gomma anteriore destra gli ha fatto perdere ben dodici secondi al pit stop e cinque o sei posizioni. Eppure, nella comunicazione via radio dopo la bandiera a scacchi, rivolgendosi al suo muretto dei box, non solo il tedesco non se l’è presa con i suoi uomini, ma addirittura li ha consolati.

“Non ho potuto fare granché nel finale, sono stato piuttosto bloccato dal traffico”, ha detto il quattro volte iridato al suo ingegnere di pista Riccardo Adami. “Ci ho provato. La gara era buona prima del pit stop, ma non preoccupatevi. Grazie a Claudio. Grazie per tutti questi anni anni, sei un gentiluomo”. Il Claudio in questione è Bersini, il meccanico che si occupa proprio del montaggio di quella ruota.

Vettel difende la sua squadra

Insomma, pur avendo pagato responsabilità non proprie e, una volta tanto, avendo portato a casa un risultato peggiore di quello che avrebbe meritato, Vettel ha dimostrato tutta la sua classe e la sua dignità, rimaste intatte nonostante la crisi di rendimento che sta vivendo.

Così Seb cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno: “Abbiamo perso tempo al pit stop e ovviamente è stato un peccato”, ha commentato a fine gara ai microfoni di Sky Sport. “Dopodiché ci siamo ritrovati fuori dai punti e abbiamo cercato di recuperare con le gomme morbide alla fine, però qui era molto difficile superare anche con quella mescola. Non era il risultato che volevamo e probabilmente che meritavamo oggi, però in gara le sensazioni sono sembrate molto migliori”.

