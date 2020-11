Un pezzo Ferrari ha frenato la rincorsa di Bottas (FOTO)

Gli uomini Mercedes a fine gara hanno mostrato il pezzo Ferrari conficcato sotto la vettura di Bottas che lo ha frenato durante la gara.

Il Gran Premio di Imola sembrava la passerella perfetta per Bottas, che non vince un GP dalla gara in Russia. Scattato dalla pole il finlandese ha preso sin da subito il largo, mentre alle sue spalle Hamilton veniva sopravanzato da Verstappen. Purtroppo per lui però al 2° giro è incappato in un pezzo perso dalla vettura di Vettel durante la prima tornata che si è conficcato sotto la macchina distruggendo il fondo.

Da quel momento in poi la gara di Bottas è diventata un vero e proprio incubo, con il driver della Mercedes che si è ritrovato a lottare con una vettura pesantemente danneggiata a livello aerodinamico.

A quel punto poi a fare la differenza ci ha pensato Hamilton che ha deciso di allungare il primo stint mettendo insieme una serie di giri veloci uscendo così davanti a Verstappen e al compagno di team dopo il pit stop.

Nel finale, messo sotto pressione dall’alfiere della Red Bull, Bottas ha perso anche la 2a posizione poi riguadagnata negli ultimissimi giri grazie al ritiro di Verstappen, vittima di un detrito proprio come il finlandese. A fine gara gli uomini Mercedes hanno mostrato al mondo il pezzo conficcato sotto la vettura ed è veramente di ragguardevoli dimensioni. Probabilmente si tratta della paratia laterale dell’ala anteriore di Vettel.

Insomma decisamente una domenica sfortunata per il driver finlandese, che magari con una vettura integra avrebbe potuto giocarsela alla pari con Hamilton, che da parte sua, bisogna ammetterlo, è stato autore di una prestazione maiuscola.

Antonio Russo

We think this might belong to you @ScuderiaFerrari 😅

Here’s the piece of debris we just removed from VB’s car👇 pic.twitter.com/C4GrYR7ohn

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 1, 2020