Traffico in autostrada, 2 novembre: incidente in A1, prosegue l’allerta nebbia

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 2 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni sul versante adriatico e sulle Isole maggiori, poco nuvoloso sul resto della Penisola. Nebbia diurna in Lombardia, addensamenti cumuliformi tra Liguria e Toscana con possibili piovaschi. Temperature massime stazionarie e stimate tra 15 e 20 gradi. Nel tardo pomeriggio piogge diffuse in Lunigiana e nebbia anche al Centro-Sud, in particolare su Lazio, Molise, Salento e Sardegna settentrionale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano, all’altezza di Legnano, sulla A8 Milano-Varese (Km 16 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Busto Arsizio e Origgio Ovest per incidente. Alle porte di Como sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) traffico a rilento tra Lago di Como e Chiasso Uscita Merci per operazioni doganali. A sud del capoluogo lombardo in A1 Milano-Bologna (Km 10.646 – direzione: Milano) rallentamenti tra Lodi e Bivio A1/A58.

In Romagna sulla A14 Bologna-Ancona nebbia a banchi tra Castel San Pietro e Bivio A14/Diramazione Ravenna con visibilità 90 metri.

All’altezza della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla A24 Roma-Teramo

nebbia tra Carsoli-Oricola e Tagliacozzo con visibilità 90 metri

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020. Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) l‘uscita di Doganella è chiusa al traffico fino alle 16:00 del 02/11/2020.