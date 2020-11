Perez come Vettel. A Imola il team lo ha voluto ostacolare?

Perez aveva il podio in mano a Imola ed invece il team lo ha richiamato al box per una sosta extra. Semplice errore o mossa maliziosa?

I complottisti hanno certamente avuto pane per i loro denti al Santerno. Oltre al famoso lunghissimo pit stop di Sebastian Vettel per cui il tedesco ha visto sfumare un comodo piazzamento in top 10, l’Emilia Romagna ha regalato un altro episodio ambiguo. Quello che ha coinvolto Sergio Perez. Terzo al momento dell’ingresso della Safety Car per l’uscita di scena di Max Verstappen, il messicano è stato richiamato dal suo ingegnere di pista per montare le soft, perdendo così la possibilità di calcare l’agognato podio. Clamorosa gaffe del muretto o carognata? Chi ama le dietrologie voterà senz’altro per la seconda opzione. Dopo tutto il driver di Guadalajara è stato licenziato e l’anno prossimo non sarà più al volante della RP, quindi perché mai dargli la soddisfazione di un buon risultato? Meglio sprecare un’occasione che vedere il pilota silurato approfittarne.

“Avevamo montato gomme dure perché la nostra monoposto era stata preparata per lunghi stint e in quel frangente eravamo molto preoccupati di dover riprendere la corsa su quella mescola”, ha tentato di motivare l’infelice scelta di direttore tecnico Andy Green. Il ko di George Russell in regime di vettura di sicurezza ha poi fatto il resto. “L’incidente della Williams non ci ha aiutato. Con il senno di poi, avremmo preso una decisione differente, tuttavia in base alle informazioni che avevamo è stato giusto così”, ha cercato di liquidare la vicenda.

Decisamente più amareggiato e perplesso si è invece mostrato Checo, al traguardo soltanto 6°. “E’ un risultato che fa male ed è difficile da digerire”, ha confidato. “Siamo una squadra, di conseguenza vinciamo e perdiamo insieme, ma la chiamata ai box è stata sbagliata”, il disappunto espresso con una certa eleganza e senza cadere nella polemica plateale.

Chiara Rainis