MotoGP GP d’Europa: Orari TV Prove Libere, Qualifiche e Gare

La MotoGP arriva a Valencia dove si vivranno due gare consecutive sul medesimo tracciato. Il titolo è in bilico tra diversi rider.

La MotoGP approda a Valencia dove si correranno i prossimi due Gran Premi. Negli ultimi 10 anni dominio spagnolo su questa pista con 8 successi per i piloti iberici. Tra ritiri e infortuni però, dei vincitori di questa ultima decade, mancheranno praticamente tutti tranne Andrea Dovizioso che qui ha trionfato nel 2018.

Un anno fa a dominare la scena tra queste curve fu Marc Marquez davanti ad un ottimo Fabio Quartararo che firmò anche la pole. Dietro di loro chiusero Miller e Dovizioso. Domenica dovrebbe essere ancora assente Valentino Rossi, che a quanto pare non sembra ancora guarito dal COVID-19.

Mondiale combattuto

Mondiale sempre più interessante in MotoGP con Mir, Vinales, Quartararo, Morbidelli, Dovizioso e perché no anche Rins tutti ancora in lizza per il titolo. Un campionato avvincente che sinora ha visto tanti colpi di scena ed ha come suo leader l’unico rider del gruppo che ancora non ha vinto una gara nella classe regina.

Occhi puntati però anche su Moto2 e Moto3 dove i piloti italiani si stanno giocando le proprie carte per poter portare a casa il campionato. In particolari i rider del Team VR46, in entrambe le categorie sembrano poter dire la loro per il Mondiale.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 6 novembre

9:00-9:40 – Libere 1 Moto3

9:55-10:40 – Libere 1 MotoGP

10:55-11:35 – Libere 1 Moto2

13:15-13:55 – Libere 2 Moto3

14:10-14:55 – Libere 2 MotoGP

15:10-15:50 – Libere 2 Moto2

Sabato 7 novembre

9:00-9:40 – Libere 3 Moto3

9:55-10:40 – Libere 3 MotoGP

10:55-11:35 – Libere 3 Moto2

12:35-13:15 – Qualifiche Moto3

13:30-14:00 – Libere 4 MotoGP

14:10-14:50 – Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 – Qualifiche Moto2

Domenica 8 novembre

8:40-9:00 – Warm-Up Moto3

9:10-9:30 – Warm-Up Moto2

9:40-10:00 – Warm-Up MotoGP

11:00 – Gara Moto3

12:20 – Gara Moto2

14:00 – Gara MotoGP

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 7 novembre

16:45 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 8 novembre

14:05 – Gara Moto3

15:25 – Gara Moto2

17:05 – Gara MotoGP

Antonio Russo