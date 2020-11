Meteo e traffico in autostrada: incidente sulla A1 MI/BO, nebbia in serata

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 3 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nelle ore serali nebbia fitta sulle valli piemontesi lombarde, sul medio Adriatico, Lazio e tra Molise e Casertano. Deboli fenomeni in Lunigiana, sereno altrove. Le temperature minime restano stabili e si concentreranno fra 10 e 15 gradi.

Martedì 3 novembre nuvolosità in aumento sul Nordovest e l’Emilia Romagna, con possibili rovesci sparsi, soprattutto su Liguria e Val d’Aosta. Tempo stabile e soleggiato sugli altri settori della Penisola con le temperature massime che si attesteranno fra 15 e 20 gradi. Dal pomeriggio nuvole in estensione anche sul resto dell’Italia settentrionale e sul basso Tirreno, ma senza fenomeni degni di rilievo.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori in corso.

All’altezza di Bologna in A1 Milano-Bologna (Km 146 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Bivio A1/A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia per incidente.

A Nord di Firenze da segnalare traffico a rilento sulla A1 Bologna-Firenze (Km 265 – direzione: Milano) tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. Tratto chiuso tra Rioveggio e Pian Del Voglio fino alle 12:00 del 04/11/2020 per lavori.

Alle porte di Roma in A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 10/11/2020 verso G.R.A. per lavori in corso.

Alle porte di Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.