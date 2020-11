Ma Marc Marquez torna a correre o no? Domani sapremo la risposta

Domani Marc Marquez e la sua equipe di ortopedici decideranno se la frattura all’omero è stata recuperata e il pilota potrà tornare in pista

Sarà domani, martedì, il giorno della verità per Marc Marquez. Il suo ritorno in pista questa settimana al Gran Premio di Valencia è infatti ancora in sospeso, stando a quanto ha rivelato oggi il quotidiano sportivo spagnolo As.

Fonti vicine a lui giurano che il Cabroncito abbia una voglia matta di risalire in sella, ma stavolta non ha nessuna intenzione di affrettare i tempi: si schiererà di nuovo sulla griglia di partenza solo quando avrà completamente recuperato la frattura del suo omero destro, riportata lo scorso 19 luglio e per la quale si è sottoposto già due volte ad altrettanti interventi chirurgici.

Il ritorno di Marquez resta in dubbio

Il sei volte iridato e i suoi ortopedici attendono fino all’ultimo momento per prendere una decisione giusta ed è per questo che la risposta ancora non si conosce. In casa Honda le bocche restano rigorosamente cucite. Anzi, l’unica comunicazione giunta oggi dalla Casa alata è stata un messaggio dal contenuto ironico pubblicato sul profilo ufficiale Twitter, che suona come: “Possiamo confermare in esclusiva che è la settimana della gara”.

We can exclusively confirm it’s race week. — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) November 2, 2020

Una frase che vuole smorzare i toni delle indiscrezioni roboanti circolate in questi giorni, a partire da quelle secondo cui il fuoriclasse catalano sarebbe stato destinato a finire sotto i ferri per una terza volta. Ma che allo stesso tempo lascia intatto il dubbio sui nomi dei piloti che difenderanno i colori di Tokyo al circuito Ricardo Tormo in questo fine settimana. Se Marquez dovesse rassegnarsi a gettare la spugna anche in questa occasione, a sostituirlo sarà ancora il solito collaudatore Stefan Bradl.

