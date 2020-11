Traffico in autostrada, domenica 1° novembre: pericolo banchi di nebbia

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di dokenica 1 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni dell’Italia. Addensamenti cumuliformi su Liguria e litorale toscano, ma senza fenomeni. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento, possibili piovaschi sull’alto Tirreno. In serata ritornerà l’allerta nebbia su Val Padana, Umbria e Lazio. Le massime sono stimate tra i 15 e 20 gradi, di poco superiori in Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Si segnala nebbia in attenuazione sulla A7 Milano-Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone con visibilità 80 metri. Nebbia a banchi anche sulla A22 Brennero-Modena tra Affi e Carpi. Sulla A1 Milano-Firenze nebbia tra Parma e Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio con visibilità 70 metri.

All’altezza di Padova sulla A13 Bologna-Padova nebbia tra Altedo e Bivio A13/A4 Torino-Trieste con visibilità 70 metri. A Nord di Udine sulla A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio nebbia tra Udine sud e Gemona Osoppo con visibilità 100 metri.

Nebbia anche sulla A14 Bologna-Pescara tra Montemarciano e Ancona sud e sulla A14 Pescara-Bari tra Val di Sangro e Poggio Imperiale.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020. Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 07:00 del 31/01/2021.