Meteo e traffico in autostrada: prevista nebbia fitta nella notte

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 2 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Prosegue la fase anticiclonica su tutta la Penisola, salvo qualche sterile addensamento su Liguria e litorale toscano e sul basso Tirreno. Banchi di nebbia nella serata su Val di Padana, lungo la dorsale appenninica, sul Lazio e Salento. Temperature minime stabili e comprese tra 10 e 15 gradi.

Lunedì 2 novembre ancora nuvole in transito sulla Lunigiana e l’alto Adriatico, cieli sereni o poco nuvolosi sul resto dell’Italia. Foschia diurna sulle coste dell’Abruzzo, addensamenti sparsi al Sud. Le massime oscilleranno fra 17 e 21 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno allagamenti tra Recco e Genova Nervi.

A Roma in A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 10/11/2020 verso G.R.A. per lavori.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020. Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 07:00 del 31/01/2021.