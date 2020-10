Traffico in autostrada, sabato 31 ottobre: allerta nebbia al Nord

By

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 31 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile su tutta l’Italia grazie al vortice di alta pressione che proseguirà ancora per qualche giorno. Sterili velature in transito su Liguria. Le massime subiranno un leggero rialzo e oscilleranno fra 18 e 23 gradi. Nel tardo pomeriggio ricomparirà la nebbia, in particolare su buona parte della Val Padana, Salento e Sardegna e nelle ore successive si estenderà anche su Umbria e Piemonte.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) traffico rallentato in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. In Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

In A1 Milano-Bologna si segnala nebbia a banchi tra Milano sud e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza con visibilità 100 metri. Si consiglia di procedere con cautela anche sulla A13 Bologna-Padova tra Altedo e Boara dove persistono banchi di nebbia.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 266 – direzione: Milano) rallentamenti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per il transito di un trasporto eccezionale.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 10/11/2020 verso G.R.A. per lavori in corso.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.