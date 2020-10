Meteo e traffico in autostrada: prosegue il pericolo nebbia

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 31 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma nel corso della notte si segnalano nuvole sterili lungo il litorale tirrenico, con possibili brevi piovaschi in Lunigiana. Nebbia fitta in Val Padana e fino sulle vali umbre e in parte marchigiane e laziali. Le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi.

Domenica 1° novembre sarà una giornata soleggiata quasi ovunque, salvo nuvole in transito sulla Liguria e il basso Tirreno. Foschia diurna in Abruzzo e Sardegna occidentale. Le temperature massime si attesteranno fra 16 e 21 gradi. Dal pomeriggio addensamenti cumuliformi tra Liguria e Toscana tirrenica e sul medio-alto Adriatico.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

Alle porte di Roma sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 10/11/2020 verso G.R.A. per lavori.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 121.6 – direzione: Autost. Roma-Teramo) Cocullo in entrata è chiuso al traffico fino alle 15:00 del 31/10/2020 verso Autostrada Roma-Teramo per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.