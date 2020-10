F1 GP Emilia Romagna, Qualifiche: tempi e classifica finale

Dopo un unico turno di libere appannaggio del solito Hamilton, è partita la qualifica sul circuito di Imola.

Q1 – Al via la fase iniziale. Primo crono di sessione per la Haas di Kevin Magnussen con un 1’17″186. Ottimo 1’15″412 per l’Alpha Tauri di Daniil Kvyat. 1’15″144 per Lewis Hamilton che passa al comando, poi però arriva Charles Leclerc con un 1’15″123. 1’14″574 per Ham che beffa Verstappen, per un attimo in testa con la Red Bull. A 5′ dalla fine Bottas a rischio. Il finnico compie il sorpasso nell’ultimo run a diposizione.

Eliminate le due Haas e le due Alfa Romeo e la Williams di Latifi.

Valtteri Bottas precede Lewis Hamilton e Max Verstappen.

❌ ELIMINATED – Q1 ❌ P16 Grosjean

P17 Magnussen

P18 Raikkonen

P19 Latifi

P20 Giovinazzi#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/s1O91VYGbv — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

EIGHT. THOUSANDTHS. The battle for pole is hotting up already in Q1 🔥#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/ZLoUzu8pRp — Formula 1 (@F1) October 31, 2020



Q2 – Si riparte 1’16″302 per Vettel con le gomme medie. 1’15″005 per l’Alpha Tauri di Gasly. Verstappen lamenta un calo di potenza.

📻 “Yeah mate no power… it’s not ****** working” Trouble for Verstappen, he’s yet to set a time in Q2#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/6IkSas1JbT — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

Bottas con le medie guida con un 1’14″505 seguito da Hamilton e Gasly. Testacoda per la Red Bull di Albon a 8′ dalla fine.

Both Red Bull cars are stranded in the drop zone… Albon spins on his flying lap 🔄#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/ft6M6jRPgp — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

A 2′ dal termine Verstappen e Vettel a rischio. Le due Mercedes e la RB16 di Albon sono le uniche che hanno segnato il tempo con le medie. Alla bandiera a scacchi Mad Max risale nei 10. Vettel soltanto 13°. Bottas precede Hamilton e Gasly.

Fuori clamorosamente le due Racing Point.

❌ ELIMINATED – Q2 ❌ P11 Perez

P12 Ocon

P13 Russell 📸

P14 Vettel

P15 Stroll#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/HcyDmhX1hw — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

Q3 – Hamilton mostruoso con un 1″13″781, davanti a Bottas, unico a reggere il passo dell’inglese.

Rischio contatto in pit lane tra la Red Bull di Verstappen e la Renault di Ricciardo.

We know Verstappen and Ricciardo are close… But this was a bit 𝘵𝘰𝘰 close in the pit lane 😳#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/sAE3Q6VYNG — Formula 1 (@F1) October 31, 2020





Pole provvisoria per Bottas in 1’13″609. Hamilton alza il piede. Per il finnico è prima posizione. Terzo Verstappen. Buonissimo quarto crono per Gasly. Solo settimo Leclerc.