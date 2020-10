F1 GP Emilia Romagna, Prove Libere: tempi e classifica finale

Terminate le prime e uniche prove libere sul circuito di Imola. La F1 sta testando un format che potrebbe essere adottato in futuro.

Con una temperatura di 14 °C e il sole ha preso via il turno di libere sul tracciato del Santerno. Haas e Racing Point subito dentro

Our first overtake of the weekend 👌 Grosjean and Stroll duke it out in the early stages#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/NOmkVtlbxB — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

Il primo miglior crono è della Ferrari di Charles Leclerc con un 1’21″853 su gomme dure.

Max Verstappen porta la Red Bull in testa con un 1’17″841.

Brivido per l’Alpha Tauri di Daniil Kvyat, sulla ghiaia al Tamburello.

Kvyat is the first to take a trip through the gravel, at Tamburello#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/7BsYgMdteK — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

Verstappen is top of the pile at the moment, with a 1:16.228 ⏱#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/aXmSxkpu2C — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

1’15″783 per la Mercedes di Valtteri Bottas.

Con le soft Verstappen firma

Guasto al break-by-wire per la Williams di Nicholas Latifi

Leclerc si lamenta del sovrasterzo della sua SF1000.

Ghiaia anche per Carlos Sainz.

Carlos Sainz finds the limits – and then some – coming out of Rivazza#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/QFBTbAxnFS — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

1’14″726 per Lewis Hamilton che immancabilmente si mette in mostra.

Grande difficoltà per la Rossa di Vettel, ultimo. Male anche gli altri motorizzati Ferrari Haas e Alfa Romeo.

A 20′ dalla fine Leclerc si lamenta ancora della cattiva guidabilità dell’auto.

Malgrado una pista inedita per tutti le forze in campo si confermano le solite.

Seb sta lavorando sulla distanza con le coperture hard. Può essere questo il motivo di un gap di ben 3″7 da Ham?

Bell’omaggio di Gasly ad Ayrton Senna.

Pierre Gasly is sporting a very special Ayrton Senna tribute helmet this weekend #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/n4NDYkukuU — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

Kvyat si lamenta via radio di qualcosa che si muove nell’abitacolo e gli colpisce la mano.

Bandiera a scacchi! Lewis Hamilton precede Max Verstappen e Valtteri Bottas. Ottavo Leclerc e dodicesimo Vettel.