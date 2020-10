Traffico in autostrada, 30 ottobre: incidente sulla A1 Firenze/Roma

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 30 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Prosegue la fase di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato almeno fino a lunedì. Oggi 30 ottobre cieli sereni da Nord a Sud, salvo qualche velatura in transito sul medio e basso Tirreno. Dal tardo pomeriggio sterili annuvolamenti su Calabria e Sicilia, banchi di nebbia tra Umbria e Tirreno e sul Salento. Le temperature massime sono comprese tra 17 e 22 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Monza sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. In A4 Milano-Brescia (Km 139 – direzione: Torino) coda in uscita a Monza provenendo da Brescia.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 18.3 – direzione: Ventimiglia) coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori in corso. Tra Mantova e Modena si segnalano banchi di nebbia sulla A22 Brennero-Modena tra Mantova Nord e Pegognaga.

Sulla A1 Firenze-Roma (Km 479 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Orte e Orvieto per incidente. Coda di 3 km tra Orvieto e Attigliano per incidente.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 1 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM. All’altezza di Cassino sulla A1 Roma-Napoli nebbia a banchi tra Cassino e San Vittore con visibilità 100 metri.