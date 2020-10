Supersport 300, Ana Carrasco rinnova con Kawasaki Provec

Ana Carrasco e il team Kawasaki Provec ancora insieme nel Mondiale Supersport 300. Dopo l’incidente grave, la pilota è carica per il 2021.

Nel 2021 Ana Carrasco continuerà a correre con il team Kawasaki Provec nel campionato mondiale Supersport 300. Nelle scorse ore è stato annunciato il rinnovo del contratto.

La pilota spagnola ha vissuto un anno complicato a causa del grave infortunio rimediato nel test a Estoril. Ha saltato le ultime sei gare e ha concluso solamente in ottava posizione la classifica WorldSSP300. Considerando i round nei quali mancati, non un brutto piazzamento. Ma il buon avvio di stagione le aveva fatto sperare di potersi giocare il titolo, già vinto nel 2018.

Ana Carrasco adesso è impegnata nel recupero fisico per affrontare da protagonista la prossima annata nel Mondiale Supersport 300: “Il carburante per arrivare a un recupero così veloce è stato il desiderio di vincere un secondo titolo mondiale: sarebbe un record. Voglio ringraziare non solo Kawasaki e Provec ma anche tutti i nostri partner e sponsor che perfino durante questa difficile situazione legata al Covid e nonostante l’infortunio hanno deciso di sostenere questo progetto in vista della prossima stagione”.

La 23enne pilota spagnola nel 2021 spera di riuscire a dare nuovamente l’assalto al titolo e a vincerlo per la seconda volta. Sarebbe una grande soddisfazione per lei, diventata la prova che anche una donna può avere successo in un motociclismo a prevalenza maschile.