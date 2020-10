Russell o Perez: chi ha vinto il ballottaggio e correrà in Williams nel 2021

Nonostante le voci di una sua imminente sostituzione con Sergio Perez, George Russell resterà pilota della Williams anche nel 2021

Il suo posto era stato messo in discussione dalla concorrenza di Sergio Perez, che portava in dote sia un notevole bagaglio di esperienza, sia un ricco portafoglio di sponsor messicani. Eppure George Russell continuerà a correre per la Williams anche nel 2021, in forza del suo contratto valido anche per la prossima stagione.

A mettere la parola fine sulle voci di mercato che avevano riguardato il team inglese nelle ultime settimane ci ha pensato il team principal Simon Roberts che, alla vigilia del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola, ha voluto riconfermare la sua attuale coppia di piloti formata da Nicholas Latifi e, appunto, dallo stesso Russell.

Russell e Latifi restano in Williams anche il prossimo anno

“Come ha detto George, Claire (Williams, la precedente team principal nonché figlia del fondatore Sir Frank, ndr) aveva fatto un annuncio qualche mese fa e non è cambiato nulla”, ha spiegato Roberts. “Questo è il nostro schieramento per questo e per il prossimo anno. Siamo molto contenti dei nostri piloti e non vediamo l’ora di continuare a lavorare con loro”.

Sempre oggi, anche la Alfa Romeo ha annunciato il rinnovo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. A questo punto sono solo quattro le squadre a dover ancora completare le loro coppie per il 2021: Mercedes, Haas, Alpha Tauri e Red Bull. E proprio quest’ultima è nell’occhio del ciclone, visto che il sedile attualmente di Alex Albon, sempre più in bilico, fa gola sia a Nico Hulkenberg sia, a questo punto, allo stesso Perez, rimasto senza altre opzioni sul tavolo.

