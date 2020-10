Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 30 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’anticiclone africano durerà ancora diversi giorni e porterà bel tempo e temperature miti su tutta l’Italia. Nel corso della serata si registreranno banchi di nebbia su Val Padana, Umbria, Toscana e in genere lungo il litorale adriatico, in particolare sul Salento. Le temperature minime saranno comprese fra 10 e 15 gradi.

Sabato 31 ottobre prosegue la fase di stabilità con cieli soleggiati quasi ovunque, salvo addensamenti sterili in transito su Liguria e Calabria tirrenica. Possibile foschia in Romagna anche durante il giorno. Le massime subiranno un lieve aumento, soprattutto sulle regioni del Sud, e oscilleranno fra 18 e 23 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia, a Nord di Milano, sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori in corso.

A Sud di Bologna in A1 Bologna-Firenze (Km 222.7 – direzione: Milano) tratto chiuso tra Pian Del Voglio e Rioveggio fino alle 20:00 del 30/10/2020 per lavori.

Al confine tra Lazio e Umbria, sulla A1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma ci sono 12 km di coda in aumento, per un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante con parziale dispersione di carico in entrambe le carreggiate. Il traffico al momento defluisce su una corsia per senso di marcia.

Alle porte della Capitale in A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 10/11/2020 verso G.R.A. per lavori.

In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.