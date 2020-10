Marquez progetta una sorpresa: la sua presenza a Valencia non è esclusa

Marc Marquez a sorpresa potrebbe decidere di scendere in pista a Valencia. A breve arriverà la decisione ufficiale.

Marc Marquez, dopo l’infortunio rimediato il 19 luglio è praticamente sparito dai radar della MotoGP. Lo spagnolo, ha infatti deciso, dopo la seconda operazione, di affrontare questo recupero con maggiore calma, onde mettere in pericolo la sua intera carriera.

Nelle ultime settimane però si era parlato anche di una possibile terza operazione e soprattutto della possibilità da parte di Marquez non tornerà più in sella ad una moto prima del 2021. A confermare quest’ultima indiscrezione ci aveva pensato lo stesso Bradl, pilota che sinora lo ha sostituito in Honda.

La Honda comunicherà la decisione definitiva

Ora però dalla Spagna arriva una notizia che avrebbe del clamoroso. Secondo quanto riportato da “AS”, infatti, Marc Marquez vorrebbe provare a tornare in pista a Valencia. Il rider iberico a quanto pare non vorrebbe restare lontano dalle piste sino al prossimo anno, ma vorrebbe provare già ad assaggiare un po’ di MotoGP in questo finale di stagione per arrivare al massimo nel 2021.

Secondo i colleghi spagnoli la Honda, attraverso un comunicato stampa il prossimo 3 novembre farà sapere il futuro di Marquez e quindi annuncerà ufficialmente se il rider iberico tornerà o meno alle gare in questo 2020. Intanto a tenere alto il nome del casato dei Marquez ci sta pensando il fratello minore Alex, che dopo un primo periodo di apprendistato è riuscito nelle ultime settimane ad arrivare a lottare con i primi della classe cogliendo due podi consecutivi.

Antonio Russo