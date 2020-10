Jorge Martin: “Ducati scelta migliore. Sogno il titolo MotoGP”

Jorge Martin spiega la decisione di firmare con Ducati per approdare in MotoGP e non nasconde il desiderio di diventare campione del mondo.

Tra i piloti della Moto2 che approderanno in MotoGP nel 2021 c’è anche Jorge Martin, un talento interessante. Ducati ha deciso di puntare su di lui e lo farà correre nel team satellite Pramac Racing al fianco di Johann Zarco.

La prima stagione da rookie sarà probabilmente di apprendimento, come avviene per tutti gli esordienti. Ma per il futuro il giovane pilota spagnolo non nasconde le sue ambizioni di diventare un protagonista della classe regina del Motomondiale.

MotoGP, Jorge Martin ambizioso con Ducati

Martin, in un’intervista concessa al quotidiano AS, ha ammesso qual è il suo sogno per il futuro: “Sono un pilota con un grande potenziale. Mi manca l’esperienza, è una cosa che già vedo in Moto2, ma sto facendo progressi. Il mio sogno e il mio obiettivo in questa vita è diventare campione del mondo MotoGP”.

Il pilota spagnolo ha spiegato la sua scelta di firmare per Ducati invece che scegliere KTM: “La Ducati è passione e penso fosse la mia migliore opzione, dove penso di avere la strada più lunga per il futuro. Credo di aver preso la scelta giusta. Ora voglio vincere le gare e dimostrare di avere il livello per salire in MotoGP”.