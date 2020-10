Cosa sta succedendo in Red Bull? Un altro pilota bussa alla porta

Grandi movimenti alla Red Bull. Oltre ad Hulkenberg emerge un nuovo candidato al sedile in bilico di Albon.

Chissà, magari aveva ragione proprio George Russell che parlando delle voci che lo volevano appiedato dalla Williams a favore di Sergio Perez, aveva commentato come il messicano e il suo entourage stessero agitando le acque dei team minori per puntare in realtà alla Red Bull. Il fatto poi che questo venerdì sia arrivato il rinnovo del britannico e assieme al suo pure quello del compagno di box Nicholas Latifi rende la supposizione avanzata piuttosto credibile. Non bastasse lo stesso Checo, dal paddock di Imola, ha ammesso di avere tra le mire proprio l’equipe con base a Milton Keynes.

E in fin dei conti come dargli torto? Dopo l’ingloriosa esperienza in McLaren nel 2013, il driver di Guadalajara non è più riuscito ad intercettare i favori di una squadra di punta, e dunque questa potrebbe rivelarsi l’occasione della vita. Certo, vivere al fianco di Max Verstappen non è facile, ma se non altro la RB è una monoposto che può sempre e comunque ambire al podio.

“Penso di poter essere un’opzione per loro”, ha buttato lì il 30enne che se la dovrà vedere con un altro esperto come Nico Hulkenberg. Al momento il tedesco sembra avere qualche chance in più. Dopo tutto quando in Germania il tampone Covid di Albon aveva dato risultato incerto, il talent scout Helmut Marko aveva proprio composto il suo numero. Lui stesso, pubblicamente, si è proclamato disponibile e interessato a rientrare in F1 tra le fila della scuderia energetica pur consapevole del ruolo di secondo che dovrà svolgere a sostegno del #33. Ciò malgrado il Circus ci ha insegnato che può accadere tutto e il contrario di tutto, quindi il volante potrebbe passare all’attuale pilota Racing Point che, a differenza di Hulk, ha dalla sua il non essersi mai fermato.

