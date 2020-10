Il retroscena: ecco chi ha consigliato alla Aston Martin di assumere Vettel

Sebastian Vettel ha ricevuto una mano da Bernie Ecclestone per riuscire a concordare il nuovo contratto con la Aston Martin per il 2021

Dietro alla firma di Sebastian Vettel con la Aston Martin per la stagione 2021 c’è lo zampino di Bernie Ecclestone. Il quattro volte campione del mondo e l’ex patron della Formula 1 sono storici amici (nonché compagni di backgammon) e ieri, proprio nel giorno del suo novantesimo compleanno, Mr E ha rivelato di avere ancora un rapporto piuttosto assiduo con il tedesco.

“Sì, ci parliamo al telefono piuttosto spesso”, ha dichiarato Ecclestone ai microfoni di Sport1. “Lo ascolto e gli do la mia valutazione sulle cose. L’ho anche aiutato a sistemare l’accordo con la Aston Martin“. Insomma, pare proprio che Seb debba ringraziare Bernie se sarà sulla griglia di partenza anche nella prossima stagione. “Ho messo davvero pressione su Lawrence Stroll perché assumesse Sebastian”, prosegue. “Gli ho detto quanto sia ancora forte e che alla fine se l’accordo si fosse realizzato sarebbe stato un vantaggio per tutti. Credo che i miei argomenti abbiano aiutato a convincerlo”.

Ecclestone crede ancora in Vettel

Ecclestone non è sicuro dei motivi per cui Vettel si stia ritrovando in così grandi difficoltà nel confronto con il suo compagno di squadra alla Ferrari, Charles Leclerc, in questa stagione. “Leclerc è certamente un enorme talento”, prosegue, “ma anche Sebastian, che ha più esperienza. Perciò ci devono essere altre ragioni. La Ferrari è sempre stata un team piuttosto opaco, dove la politica interna gioca un ruolo chiave: solo all’epoca di Michael Schumacher tutti spingevano nella stessa direzione. Per fortuna, Sebastian ha di fronte una nuova sfida alla Aston Martin il prossimo anno. Allora risponderà agli scettici che non credono più nelle sue abilità”.

Leggi anche —> Buon compleanno Ecclestone: a 90 anni è ancora consigliere dei piloti