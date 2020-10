Traffico in autostrada, 29 ottobre: incidente in A1 all’altezza di Firenze

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 29 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sarà una giornata di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori. Addensamenti cumuliformi solo tra Liguria e Toscana, dove potrebbe verificarsi qualche fenomeno isolato. Le temperature massime graviteranno tra i 16 e i 21 gradi. Nel pomeriggio sterili velature in transito da Nord a Sud, ma si prevedono brevi piogge sul basso Tirreno, ma si tratterà di fenomeni rapidi e isolati.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) traffico rallentato tra Como Monte Olimpino e Chiasso Uscita Merci per operazioni doganali.

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno (Km 20.45 – direzione: Rosignano) coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori in corso. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 18.3 – direzione: Ventimiglia) coda di 2 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori.

In Toscana sulla A1 Bologna-Roma (Km 300.9 – direzione: Napoli) coda in uscita a Firenze sud provenendo da Bologna per incidente. Sulla A1 Firenze-Roma (Km 316 – direzione: Napoli) coda di 6 km tra Firenze sud e Incisa – Reggello per incidente.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) rallentamenti tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Code a tratti anche in A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 4 – entrambe le direzioni) in uscita a Fiano Romano.