Jorge Lorenzo, addio Yamaha: sorprendente ipotesi per il futuro

Jorge Lorenzo non sarà più il tester MotoGP della Yamaha nel 2021, un altro pilota lo sostituirà e per lui spunta una nuova opzione.

Jorge Lorenzo e Yamaha di nuovo insieme nel 2020, ma le cose non sono andate come le parti si aspettavano. L’emergenza Covid-19 non ha permesso di mettere in pratica i piani iniziali.

Il pilota maiorchino avrebbe dovuto svolgere il ruolo di tester per migliorare la M1 ed era prevista anche la sua partecipazione come wildcard ad alcune gare. Tuttavia, a causa del coronavirus i test sono stati limitati e le wildcard cancellate. Pochi giri a Sepang a febbraio, poi niente fino a inizio ottobre quando ha guidato la moto del 2019 nei due giorni di prove a Portimao con tempi altissimi. La casa di Iwata col senno di poi può dire di aver buttato dei soldi.

Jorge Lorenzo, futuro in Aprilia?

Il rapporto tra Yamaha e Lorenzo non è destinato a proseguire nel 2021. Sembra esserci la possibilità che al posto del cinque volte campione del mondo arrivi Andrea Dovizioso come tester per la casa di Iwata, che non ha neanche preso realmente in considerazione di utilizzare Jorge per sostituire Valentino Rossi ad Aragon.

I colleghi di Speedweek hanno rivelato che nel futuro di Lorenzo potrebbe esserci l’Aprilia, pronta a offrirgli il ruolo di collaudatore al posto di Bradley Smith e a garantirgli delle gare da wildcard se queste verranno ripristinate. La trattativa è in corso e sembrano esserci possibilità che si concluda positivamente.

Da considerare anche il grande rapporto tra Jorge e Max Biaggi, ambasciatore Aprilia e amico del maiorchino. Un fattore che potrebbe incidere nell’operazione. Si attende di capire se i rumors provenienti dalla Germania corrispondano alla realtà dei fatti.