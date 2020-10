Traffico in autostrada, 28 ottobre: le tratte da bollino rosso, in arrivo l’anticiclone

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 28 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, pur con qualche velatura in transito su Liguria e Appennino centrale. Più nuvoloso sul mezzogiorno d’Italia, possibili brevi rovesci tra Basilicata e Calabria. Temperature massime stabili e comprese fra 16 e 21 gradi. Nel tardo pomeriggio rovesci su Val d’Aosta, Aspromonte e Sicilia settentrionale, addensamenti cumuliformi sulle località montane del Sud. In arrivo l’anticiclone subtropicale che porterà bel tempo e temperature piuttosto miti.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A8 Milano-Varese (Km 41.9 – direzione: Varese) coda su Gazzada provenendo da Milano verso Buguggiate. A Nord di Milano traffico rallentato in A4 Torino-Brescia tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa, tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

Lavori in corso in Liguria sulla A12 Genova-Livorno (Km 22.55 – direzione: Genova) tra Rapallo e Genova Nervi dove si registra oltre 1 km di coda. Sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 25 – direzione: Genova Voltri) coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

In Emilia Romagna sulla A1 Milano-Bologna (Km 171.5 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Modena Nord e Valsamoggia per lavori in corso. In A1 Bologna-Firenze (Km 237.2 – direzione: Napoli) tratto chiuso tra Rioveggio e Pian Del Voglio fino alle 20:00 del 30/10/2020 per lavori Entrata consigliata verso Firenze: Badia su Variante di valico.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori.