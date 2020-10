Meteo e traffico in autostrada: arriva l’anticiclone subtropicale

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 28 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Ultime piogge residue sulla Calabria tirrenica e la costa settentrionale della Sicilia, ma nelle prossime ore un forte campo di alta pressione ingloberà la nostra Penisola portando tempo stabile e temperature oltre la media stagionale. Nella notte previsti banchi di nebbia su Umbria e nella provincia di Roma. Le minime si attesteranno fra 10 e 15 gradi.

Giovedì 29 ottobre sarà una giornata soleggiata su quasi tutti i settori dell’Italia, ma persisteranno brevi rovesci tra Liguria e Toscana. Massime stabili e comprese tra 16 e 21 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Sud di Trento si è registrato un incidente sulla A22 Brennero-Modena (Km 151.5 – direzione: Modena) tra Trento Sud e Rovereto Nord per incidente.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Genova) l‘uscita di Arenzano è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 30/10/2020 provenendo da Ventimiglia per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Varazze. Coda tra Albisola e Celle Ligure per veicolo in avaria.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 345.6 – direzione: Taranto) traffico a rilento tra Roseto degli Abruzzi e Pineto per lavori in corso.

All’altezza di Napoli sulla A1 Roma-Napoli (Km 759.8 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Nodo Napoli Centro Direzionale e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno per manifestazione. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.