Harley-Davidson, annunciata l’incredibile bicicletta elettrica della casa

Harley-Davidson ha finalmente annunciato l’arrivo della sua prima bicicletta elettrica che porta il nostalgico nome di “Serial 1”



È passato quasi un anno dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare del progetto di una bici elettrica della Harley-Davidson, ma sulla base di quanto annunciato oggi dall’azienda, forse è valsa la pena aspettare.

Harley-Davidson ha svelato una splendida nuova bicicletta elettrica che dovrebbe andare in vendita nel marzo 2021. E il produttore di motociclette sta anche creando la sua divisione e-bike come una società separata chiamata Serial 1 Cycle.

Prima di tutto, questo è chiaramente un riferimento al passato. Il nome Serial 1 è un riferimento al “Serial Number One“, il soprannome della più antica moto Harley-Davidson costruita nel 1903. Il design della moto, con le sue gomme bianche, la sella e le manopole in pelle e l’elegante telaio nero, si rifà a quel primo prototipo.

Harley-Davidson non ha offerto alcuna specifica, quindi possiamo solo speculare sui livelli di potenza, le dimensioni della batteria, l’autonomia e il prezzo. Solo sulla base delle foto, il Serial 1 ha un motore a trazione centrale, un sistema di trasmissione a cinghia (forse un sistema Gates Carbon noto per la sua lunga durata), una batteria integrata nel telaio, fari e fanali posteriori integrati nel telaio e accenti in pelle.

Una cosa è chiara, però: questa non era una delle tre moto prototipo che Harley ha mostrato al Salone del Motociclo EICMA di Milano dello scorso anno. Aaron Frank, brand manager della Serial 1, non ha voluto commentare i modelli futuri, ma ha fatto notare che i prototipi di EICMA sono “indicativi di come potrebbero essere le biciclette Serial 1“.