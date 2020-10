Arriva la conferma: ecco chi correrà con la Alpha Tauri nel 2021

La Alpha Tauri riconferma anche per la prossima stagione di Formula 1 il suo pilota Pierre Gasly, che non passerà dunque alla Renault

Nessuna sorpresa: la Alpha Tauri punta sulla continuità e riconferma anche per il 2021 Pierre Gasly. Il 24enne pilota francese, che quest’anno ha regalato alla scuderia di Faenza un’entusiasmante vittoria al Gran Premio d’Italia a Monza, era finito nel mirino della Renault, che avrebbe voluto puntare sulla sua immagine in grande crescita in patria per sostituire il connazionale Esteban Ocon.

Ma il piano si è infranto contro il rinnovo del suo contratto: Gasly rimarrà dunque nel team in cui debuttò nel 2017, tornandoci poi nel 2019 dopo una breve promozione in prima squadra alla Red Bull. Questa notizia chiude anche le porte al possibile arrivo del giovane giapponese Yuki Tsunoda, spinto dalla motorista Honda, nella scuderia italiana.

Gasly alla Alpha Tauri, i commenti dopo la conferma

“Sono molto contento di rimanere alla Alpha Tauri per un’altra stagione”, ha commentato il transalpino. “Quest’anno sta andando molto bene, siamo sulla buona strada per vivere la miglior annata nella storia del team. Sento che la nostra relazione è molto forte, siamo riusciti a cogliere ogni opportunità che ci si è presentata, la migliore al GP d’Italia. Vincere la mia prima gara in Formula 1 a Monza ha rappresentato un momento molto speciale per me ed è stato ancora più dolce portare al team la seconda vittoria nella sua storia, perciò ne sono molto orgoglioso. Darò il massimo per spingere il team e prendermi tutte le mie responsabilità per portarlo il più avanti possibile. Non vedo l’ora di affrontare le sfide del prossimo anno e continuare ad ottenere le migliori prestazioni possibili per raggiungere ulteriori successi”.

Questo il commento del team principal Franz Tost: “Sono felice che Pierre resti con noi anche nella stagione 2021. Fa parte della famiglia Red Bull da molti anni e spero che ci rimanga ancora a lungo. Da quando è tornato nel team l’anno scorso, ha mostrato con costanza ottime prestazioni, centrando due podi, con un secondo posto in Brasile nel 2019, e una vittoria alla gara di casa del team quest’anno in Italia. Pierre ha dimostrato di essere molto competitivo anche grazie alle sue grandi doti di guida, estraendo il potenziale della vettura ad ogni gara e dando indicazioni valide ai suoi ingegneri. Mentalmente è molto forte, è sempre motivato e quando si fissa un obiettivo dà il massimo per raggiungerlo. Non vedo l’ora di estendere questa collaborazione e vivere un 2021 di successo insieme”.